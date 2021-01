Moderna, via libera in Italia: ecco perché è diverso dal vaccino Pfizer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’Agenzia Italiana del farmaco ha autorizzato il vaccino anti Covid prodotto da Moderna. Lo fa sapere la stessa Aifa sul sito, con una nota stampa. Il via libera arriva dopo l’autorizzazione condizionata al commercio dell’Agenzia europea del farmaco e della Commissione Ue. Si tratta del secondo vaccino il cui uso è stato autorizzato in Italia e nell’Unione Europea dopo quello prodotto da Pfizer e BioNTech. vaccino Moderna, via libera in Italia: le dichiarazioni dell’Aifa Il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini ha fatto sapere: “Salutiamo con entusiasmo la possibilità di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’Agenziana del farmaco ha autorizzato ilanti Covid prodotto da. Lo fa sapere la stessa Aifa sul sito, con una nota stampa. Il viaarriva dopo l’autorizzazione condizionata al commercio dell’Agenzia europea del farmaco e della Commissione Ue. Si tratta del secondoil cui uso è stato autorizzato ine nell’Unione Europea dopo quello prodotto dae BioNTech., viain: le dichiarazioni dell’Aifa Il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini ha fatto sapere: “Salutiamo con entusiasmo la possibilità di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ...

