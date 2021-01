L'ultimo scherzo del folletto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sì, avete indovinato! È del folletto di Duluth, Minnesota, che sto parlando; proprio lui, Bob Dylan! Dire chi è Bob Dylan (24 maggio 1941) è la cosa più facile e più complessa che esista. Comprendere quello che ha dentro poi (o che, qualche volta, forse non ha) è difficilissimo. Bisogna sentirlo, leggerlo, capirlo e digerirlo. È istinto, anima, verità, amore e rabbia... e tutto quello che credete sia possibile o impossibile trovare nel testo e nella struttura di una canzone. È comprensibile (non per tutti) quindi perché abbia ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura. A chi crede sia incomprensibile il fatto di assegnare “il Premio in assoluto” a un “cantautore”, è perché non conosce le sue canzoni, le sue poesie. Quelle che raccontano gli anni Sessanta e Settanta, e i decenni successivi: il rifiuto della guerra, il disagio dei giovani che dalla storia e dalla loro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sì, avete indovinato! È deldi Duluth, Minnesota, che sto parlando; proprio lui, Bob Dylan! Dire chi è Bob Dylan (24 maggio 1941) è la cosa più facile e più complessa che esista. Comprendere quello che ha dentro poi (o che, qualche volta, forse non ha) è difficilissimo. Bisogna sentirlo, leggerlo, capirlo e digerirlo. È istinto, anima, verità, amore e rabbia... e tutto quello che credete sia possibile o impossibile trovare nel testo e nella struttura di una canzone. È comprensibile (non per tutti) quindi perché abbia ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura. A chi crede sia incomprensibile il fatto di assegnare “il Premio in assoluto” a un “cantautore”, è perché non conosce le sue canzoni, le sue poesie. Quelle che raccontano gli anni Sessanta e Settanta, e i decenni successivi: il rifiuto della guerra, il disagio dei giovani che dalla storia e dalla loro ...

HuffPostItalia : L'ultimo scherzo del folletto - nettunoblu : La parte più bella dell’ultimo giorno di vacanza è che so già che non toccherò neanche per scherzo filosofia nonost… - picchinicchi : @TheoHernandez d’altronde anche con Lazzari hai fatto fatica ma ti sei salvato all’ultimo! Scherzo fra sei fortissimo - Alby_O_Maestro : @gumas75 L’ultimo salto??????Comunque c’era Batman...e non scherzo - dadoufu : @sonchaeyoungx MI HAI TRONCATO LO SCHERZO ALL'ULTIMO CHE CRUDELTÀ -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo scherzo Ieri abbiamo assistito al primo colpo di Stato americano. E no, non è stato uno scherzo. The Vision L'ultimo scherzo del folletto

Sì, avete indovinato! È del folletto di Duluth, Minnesota, che sto parlando; proprio lui, Bob Dylan! Dire chi è Bob Dylan (24 maggio 1941) è la cosa più ...

Fedez attore a Hollywood? “Pensavo fosse uno scherzo”: il racconto – VIDEO

Nelle ultime ore, con tanto di microfono in bella vista ... Fedez, un tantino imbarazzato, se la ride e tira avanti. Pensava fosse l’ennesimo scherzo de Le Iene. Non si prepara minimamente la parte.

Sì, avete indovinato! È del folletto di Duluth, Minnesota, che sto parlando; proprio lui, Bob Dylan! Dire chi è Bob Dylan (24 maggio 1941) è la cosa più ...Nelle ultime ore, con tanto di microfono in bella vista ... Fedez, un tantino imbarazzato, se la ride e tira avanti. Pensava fosse l’ennesimo scherzo de Le Iene. Non si prepara minimamente la parte.