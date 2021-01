L’Europa è la più colpita dal virus: 25 milioni di casi, Il 30% di contagi e dei morti nel mondo (Di giovedì 7 gennaio 2021) I casi di coronavirus in Europa hanno superato i 25 milioni, questo secondo i calcoli dell’Agenzia Reuters che riporta la notizia in un post sul suo account Twitter. Con 25.016.506… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Idi coronain Europa hanno superato i 25, questo secondo i calcoli dell’Agenzia Reuters che riporta la notizia in un post sul suo account Twitter. Con 25.016.506… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

