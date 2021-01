L’annuncio di Zayn Malik: in arrivo un nuovo singolo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Fan in visibilio dopo il tweet Dopo mesi di silenzio, Zayn Malik, da poco diventato papà per la prima volta, torna sulla scena con un tweet in cui annuncia grosse novità. Leggi anche: Gigi Hadid condivide alcuni ricordi con Zayn Malik “Tomorrow” ha scritto l’artista ovvero domani, 8 gennaio, data in cui arriverà il nuovo brano dell’ex membro dei “One Direction” che inaugurerà il suo anno di musica. pic.twitter.com/J0dvguIXZH — Zayn (@ZaynMalik) January 7, 2021 Secondo diversi fan, ma l’artista non ha fatto proclami a riguardo, si chiamerebbe “Vibez” il nuovo lavoro del compagno di Gigi Hadid. Il singolo potrebbe essere anche il preludio a un omonimo disco ma anche in questo caso si tratta solo di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Fan in visibilio dopo il tweet Dopo mesi di silenzio,, da poco diventato papà per la prima volta, torna sulla scena con un tweet in cui annuncia grosse novità. Leggi anche: Gigi Hadid condivide alcuni ricordi con“Tomorrow” ha scritto l’artista ovvero domani, 8 gennaio, data in cui arriverà ilbrano dell’ex membro dei “One Direction” che inaugurerà il suo anno di musica. pic.twitter.com/J0dvguIXZH —(@) January 7, 2021 Secondo diversi fan, ma l’artista non ha fatto proclami a riguardo, si chiamerebbe “Vibez” illavoro del compagno di Gigi Hadid. Ilpotrebbe essere anche il preludio a un omonimo disco ma anche in questo caso si tratta solo di ...

361_magazine : L'annuncio di #ZaynMalik #zaynama - haroldxvale : RT @perchetendenza: 'ZAYN MA': Per l'annuncio di @zaynmalik - Friezagirl1 : RT @perchetendenza: 'ZAYN MA': Per l'annuncio di @zaynmalik - itsGygyyx : RT @perchetendenza: 'ZAYN MA': Per l'annuncio di @zaynmalik - 25e82c1a95c1496 : RT @perchetendenza: 'ZAYN MA': Per l'annuncio di @zaynmalik -