La Terra sta ruotando più velocemente del solito (Di giovedì 7 gennaio 2021) (immagine: Getty Images)Finalmente il 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia del coronavirus, è finito. E se per molti di noi è sembrato interminabile, quest’anno si è concluso inaspettatamente più in fretta. La Terra, infatti, ha ruotato molto più velocemente rispetto alla media, con ben 28 giorni che sono stati i più brevi dal 1960. A raccontarlo è il sito TimeandDate, secondo cui gli orologi atomici ultra precisi, che servono a misurare il tempo coordinato universale coordinato (Utc) con cui si impostano i nostri orologi, hanno rilevato durante questo ultimo anno una velocità davvero insolita della Terra, che ha completato le sue rotazioni attorno al proprio asse più velocemente di millisecondi rispetto agli anni precedenti. Ricordiamo che in media la Terra ruota una volta ogni 86.400 secondi, ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) (immagine: Getty Images)Finalmente il 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia del coronavirus, è finito. E se per molti di noi è sembrato interminabile, quest’anno si è concluso inaspettatamente più in fretta. La, infatti, ha ruotato molto piùrispetto alla media, con ben 28 giorni che sono stati i più brevi dal 1960. A raccontarlo è il sito TimeandDate, secondo cui gli orologi atomici ultra precisi, che servono a misurare il tempo coordinato universale coordinato (Utc) con cui si impostano i nostri orologi, hanno rilevato durante questo ultimo anno una velocità davvero insolita della, che ha completato le sue rotazioni attorno al proprio asse piùdi millisecondi rispetto agli anni precedenti. Ricordiamo che in media laruota una volta ogni 86.400 secondi, ...

ZZiliani : Alla notizia della positività, #Cuadrado è stramazzato a terra. Sta bene insomma. #MilanJuventus - petergomezblog : Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima per somministrazioni? Colpa delle ferie”. La Lega lo scarica “non sta né… - vaqqm : il sole sta fermo la terra gira intorno al sole io giro intorno alla terra mi viene da vomitare sempre sempre sempre. - condorg76 : @FraBaraghini Come forse ricordi sono siciliano, per me é una coltellata quella decisione. Ma se Sicilia dev’essere… - heartsgetbr0ken : @xannaxshe che ti abbia dato fastidio è normalissimo e ci sta, però la cosa che ti voglio far capire è che TU non t… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra sta La Terra sta ruotando più velocemente del solito Wired.it La Terra sta ruotando più velocemente del solito

Durante il 2020 la Terra ha ruotato più rapidamente rispetto alla media, segnando ben 28 record, i giorni più brevi dal 1960. Ma non c'è nulla di preoccupante ...

Asteroide 2009 JF1 in arrivo, c’è una probabilità su 2600 che colpisca la terra

Si chiama 2019 JF1 e nel 2022 passerà a una distanza davvero ravvicinata dalla Terra. Il rischio di impatto c'è ed è pari allo 0,026% ...

Durante il 2020 la Terra ha ruotato più rapidamente rispetto alla media, segnando ben 28 record, i giorni più brevi dal 1960. Ma non c'è nulla di preoccupante ...Si chiama 2019 JF1 e nel 2022 passerà a una distanza davvero ravvicinata dalla Terra. Il rischio di impatto c'è ed è pari allo 0,026% ...