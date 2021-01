La ex di Pierpaolo Pretelli fa importanti rivelazioni | “Vi dico perchè è finita”

(Di giovedì 7 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 sta ormai vivendo una storia d’amore con Giulia Salemi e l’indecisione iniziale sembra ormai svanita, tanto che i due stanno anche parlando di cosa faranno una volta che il programma terminerà. Ariadna Romero e le parole su#ariadnaromero parte per Miami per far capire a #cosa volesse fare della loro storia. Lui l'ha lasciata mandandole un SMS, dicendole che era, dal cellulare della fidanzata di un suo amico…. pic.twitter.com/E7Onpfyjus — Sofia2000 (@Sofia2035869205) January 6, 2021al GF Vip 5 era passato dalla cotta per Elisabetta Gregoraci, ad un periodo di confusione quando aveva rivisto l’ex Ariadna Romero, fino al flirt nascente con la 27enne ...

Pierpaolo Pretelli ha confidato a Samantha De Grenet cosa pensa sua mamma di lui, ma lei non sembra essere d'accordo.L’influencer 27enne e l’ex velino fanno progetti per una vita a due, l’italo-persiana confessa pure: “Mi sento pronta per una famiglia”. Giulia Salemi non si nasconde, ma non lo aveva fatto neppure du ...