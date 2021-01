Inter, l’idea per il dopo Conte mette d’accordo i tifosi nerazzurri (Di giovedì 7 gennaio 2021) Diego Simeone ha aperto a un suo addio all’Atletico: l’allenatore argentino è destinato a diventare il sogno dell’Inter per il dopo Conte Diego Simeone sulla panchina dell’Inter al posto di Conte è il sogno di tanti tifosi Interisti. La suggestione è stata più volte espressa e sono state varie le occasioni in cui è tornata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Diego Simeone ha aperto a un suo addio all’Atletico: l’allenatore argentino è destinato a diventare il sogno dell’per ilDiego Simeone sulla panchina dell’al posto diè il sogno di tantiisti. La suggestione è stata più volte espressa e sono state varie le occasioni in cui è tornata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

