Incomprensioni e liti tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: lui sbotta su Instagram (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il ritorno di Uomini e Donne dopo la pausa natalizia ha portato una sorpresa: è stata ospite in studio una coppia storica del programma, quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, genitori della piccola Bianca. La coppia ha ammesso che le cose tra loro non sono cambiate, litigano sempre e soprattutto per le cavolate. La più rancorosa sembra la quarantenne parrucchiera tarantina. “Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza” ha spiegato Ursula a Maria De Filippi. “È peggiorato da quando l’ho conosciuto”. Nonostante ciò, la Bennardo al compagno una bellissima lettera, culminata poi con l’arrivo di un dono, una collana. Da parte sua, Sossio ha ribadito che il matrimonio è solo rimandato ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il ritorno di Uomini e Donne dopo la pausa natalizia ha portato una sorpresa: è stata ospite in studio una coppia storica del programma, quella formata da, genitori della piccola Bianca. La coppia ha ammesso che le cose tra loro non sono cambiate,gano sempre e soprattutto per le cavolate. La più rancorosa sembra la quarantenne parrucchiera tarantina. “Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza” ha spiegatoa Maria De Filippi. “È peggiorato da quando l’ho conosciuto”. Nonostante ciò, laal compagno una bellissima lettera, culminata poi con l’arrivo di un dono, una collana. Da parte sua,ha ribadito che il matrimonio è solo rimandato ...

VALE70942077 : Gf fai un cambio rimanda in casa Sdg che in cucurio non resiste e mandaci Day almeno anche lei si prende un stop da… - CHENBAE45959461 : RT @kdccc28: E niente, nonostante tutte le liti e le incomprensioni team tommy, stefy, giulia, pier, crocc e Rosy #prelemi #zorzando #zorze… - marisa89952254 : RT @kdccc28: E niente, nonostante tutte le liti e le incomprensioni team tommy, stefy, giulia, pier, crocc e Rosy #prelemi #zorzando #zorze… - kdccc28 : E niente, nonostante tutte le liti e le incomprensioni team tommy, stefy, giulia, pier, crocc e Rosy #prelemi… - Vamonluvi : Buon anno a tutti ?? A prescindere dalle liti, incomprensioni, dai brutti momenti e dai bei momenti. Auguri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Incomprensioni liti Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli Umberto/ Liti e incomprensioni con il primo figlio... Il Sussidiario.net GF Vip, la Orlando contro Dayane Mello: “Ormai ti ho smascherato”

Al “GF Vip”, Stefania Orlando ha avuto un brutto litigio con Dayane Mello: sono volate parole pesanti, e alla fine la showgirl è scoppiata in lacrime.

"Sfrutta l'immagine di nostra madre": il podcast di Harry fa infuriare William

Ci sarebbero nuovi litigi tra William ed Harry. Tutta colpa di una foto di Lady D che il duca di Sussex ha usato per pubblicizzare il suo podcast ...

Al “GF Vip”, Stefania Orlando ha avuto un brutto litigio con Dayane Mello: sono volate parole pesanti, e alla fine la showgirl è scoppiata in lacrime.Ci sarebbero nuovi litigi tra William ed Harry. Tutta colpa di una foto di Lady D che il duca di Sussex ha usato per pubblicizzare il suo podcast ...