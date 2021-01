“Il mio giovane fidanzato mi ha..” La confessione amorosa di Sandra Milo sul compagno più giovane di 37 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una prima puntata del nuovo anno piena di ospiti e sorprese quella di Domenica In che ha visto, tra gli altri, una sempre giovane Sandra Milo che ha ammesso di essere ancora fidanzata con il giovane Alessandro Rorato, di ben 37 anni più piccolo. Un anello che vale poco Ma Sandrocchia non si smentisce mai, sempre schietta e diretta e tra il serio e il faceto ha dichiarato tra le risatine della padrona di casa Mara Venier Il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all’altro… L’attrice si riferisce a quello di brillanti che le aveva regalato l’anno scorso e che lui aveva descritto è un presente e rappresenta un cuore, il grande cuore di Sandra ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una prima puntata del nuovo anno piena di ospiti e sorprese quella di Domenica In che ha visto, tra gli altri, una sempreche ha ammesso di essere ancora fidanzata con ilAlessandro Rorato, di ben 37più piccolo. Un anello che vale poco Ma Sandrocchia non si smentisce mai, sempre schietta e diretta e tra il serio e il faceto ha dichiarato tra le risatine della padrona di casa Mara Venier Il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all’altro… L’attrice si riferisce a quello di brillanti che le aveva regalato l’anno scorso e che lui aveva descritto è un presente e rappresenta un cuore, il grande cuore di...

Ultime Notizie dalla rete : mio giovane Sandra Milo: “Il mio giovane fidanzato mi ha regalato l’anello…” Il Fatto Quotidiano Muccioli, Pannella e la generazione perduta. Di Giovanni Marradi

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO – “In questi giorni sono scoppiate feroci polemiche in merito ad un documentario, mi pare prodotto da Netflix, sulla Comunità di San Patrignano ed il suo fondatore Vincenzo Mu ...

Tragedia nel mondo del calcio, morto Matteo: la giovane promessa aveva solo 18 anni

PROVINCIA DI MILANO – Tragedia nel mondo del calcio quella che ha visto coinvolto Matteo Bonomelli, trovato morto nella sua abitazione a Boffalora Sopra Ticino a soli 18 anni lasciando nel più totale ...

