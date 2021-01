Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 7 gennaio 2021: i numeri estratti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Seguite su la diretta delle Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote. ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Seguite su la diretta delledi, 10ee Superenadi. Conosceremo ivincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote. ...

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni Lotto Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 5 gennaio 2021: numeri vincenti e quote Fanpage.it Lotto, il 37 non esce a Napoli da 134 concorsi, l'87 a Roma da 126. Ma anche l'1 sta per diventare centenario sulla ruota campana

Nel Lotto il 37 sulla ruota di Napoli manca da ben 134 concorsi . Non è uscito nemmeno nell' ultima estrazione e continua a guidare ...

SuperEnalotto: “5” da oltre 19mila euro a Grottaferrata

Il SuperEnalotto fa tappa ai Castelli Romani. A Grottaferrata, in provincia di Roma, infatti è stato realizzato un “5” da 19.917,85 euro nel concorso di martedì 5 gennaio. La schedina fortunata è stat ...

