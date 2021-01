(Di giovedì 7 gennaio 2021) Unonella notte. Sulla via Cristoforo Colombo. All'incrocio con via dei Georgofili (dove arriverà un'ambulanza del 118, che ripartirà senza nessuno a bordo visto che il ferito ha rifiutato le ...

infoitsport : De Sanctis, pauroso schianto in auto: tanti punti da chiarire, nessuna chiamata ai vigili - infoitsport : De Sanctis, pauroso schianto in auto: tanti punti da chiarire, nessuna chiamata ai vigili -

Ultime Notizie dalla rete : Sanctis pauroso

Leggo.it

Uno schianto nella notte. Sulla via Cristoforo Colombo. All’incrocio con via dei Georgofili (dove arriverà un’ambulanza del 118, che ripartirà senza nessuno a bordo ...Incidente per Morgan De Sanctis: l'ex portiere sottopsoto ad un intervento in ospedale a causa di una emorragia all’addome ...