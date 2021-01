Daydreamer riparte in prima serata con l’arrivo di Yigit, il nuovo cattivo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Utku Ates (Yigit) - Daydreamer E’ giunto il momento per i telespettatori di Daydreamer – Le Ali del Sogno di tornare ad assaporare l’intricata e romantica storia d’amore tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Da oggi, la telenovela turca sbarca infatti in prima serata su Canale 5, lasciando definitivamente la collocazione pomeridiana della domenica. Nei tre episodi in onda stasera, a partire dalle 21.30 circa, la giovane Sanem farà la conoscenza dell’editore Yigit (Utku Ates), che finirà per investirla con la sua automobile. Fin da subito, l’uomo mostrerà un certo interesse per la Aydin e, approfittando della sua crisi con Can, le chiederà con successo di aiutarlo ad aprire una sua casa editrice a Istanbul. Con il trascorrere delle settimane l’ultimo arrivato, che ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Utku Ates () -E’ giunto il momento per i telespettatori di– Le Ali del Sogno di tornare ad assaporare l’intricata e romantica storia d’amore tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Da oggi, la telenovela turca sbarca infatti insu Canale 5, lasciando definitivamente la collocazione pomeridiana della domenica. Nei tre episodi in onda stasera, a partire dalle 21.30 circa, la giovane Sanem farà la conoscenza dell’editore(Utku Ates), che finirà per investirla con la sua automobile. Fin da subito, l’uomo mostrerà un certo interesse per la Aydin e, approfittando della sua crisi con Can, le chiederà con successo di aiutarlo ad aprire una sua casa editrice a Istanbul. Con il trascorrere delle settimane l’ultimo arrivato, che ...

Elisabe72539214 : RT @MichelaBarbara: E stasera si riparte...???? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime Appuntamento in prima serata con #DemetÖzdemir e #CanYaman… - maryamghafghaz2 : RT @MichelaBarbara: E stasera si riparte...???? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime Appuntamento in prima serata con #DemetÖzdemir e #CanYaman… - Antonio42850504 : RT @MichelaBarbara: E stasera si riparte...???? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime Appuntamento in prima serata con #DemetÖzdemir e #CanYaman… - 1candemella : RT @MichelaBarbara: E stasera si riparte...???? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime Appuntamento in prima serata con #DemetÖzdemir e #CanYaman… - MichelaBarbara : E stasera si riparte...???? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime Appuntamento in prima serata con #DemetÖzdemir e… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer riparte Daydreamer riparte in prima serata con l’arrivo di Yigit, il nuovo cattivo DavideMaggio.it Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda giovedì 7 gennaio su Canale 5

Daydreamer Le Ali del Sogno anticipazioni trama puntata in onda giovedì 7 gennaio 2021 Canale 5. Dove in streaming, orario, quando inizia.

Daydreamer: riassunto dell’ultima puntata

Queste festività natalizie hanno portato tantissimi cambiamenti per la soap opera turca. Daydreamer infatti è stata sospesa per ...

Daydreamer Le Ali del Sogno anticipazioni trama puntata in onda giovedì 7 gennaio 2021 Canale 5. Dove in streaming, orario, quando inizia.Queste festività natalizie hanno portato tantissimi cambiamenti per la soap opera turca. Daydreamer infatti è stata sospesa per ...