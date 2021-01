Daydreamer: da stasera in prima serata su Canale 5 i nuovi episodi con Can Yaman (Di giovedì 7 gennaio 2021) Al via questa sera, giovedì 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, la serie-fenomeno con l’attesissimo Can Yaman. L’attore sex symbol di Daydreamer sta per tornare con i nuovi episodi in anteprima assoluta. Torna Can Yaman e torna Daydreamer, in prima serata su Canale 5 con i nuovi attesissimi episodi. A partire da questa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 7 gennaio 2021) Al via questa sera, giovedì 7 gennaio, insu5, la serie-fenomeno con l’attesissimo Can. L’attore sex symbol dista per tornare con iin anteassoluta. Torna Cane torna, insu5 con iattesissimi. A partire da questa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AntoGiu8990 : RT @Sonia_Anito: Stasera su Canale 5 in prima serata #DayDreamer. Guardiamola tutti per aumentare gli ascolti. Questa serie in questi mesi… - maryamghafghaz2 : RT @MariaGr67429100: stasera su #Canale5 #DayDreamer con #DemetÖzdemir e #CanYaman. Buongiorno, buon giovedi a tutte???????? - maryamghafghaz2 : RT @MichelaBarbara: E stasera si riparte...???? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime Appuntamento in prima serata con #DemetÖzdemir e #CanYaman… - SoapturcheTv : Daydreamer da stasera in prima serata. Il promo che tutti aspettavamo - JacominaRita : RT @demetozitalyofc: Ragazzi vi ricordiamo il nuovo appuntamento con #DayDreamer in prima serata,stasera,su Canale 5??Pronti a scoprire il c… -