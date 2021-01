Covid, in Italia 414 morti in 24 ore. In Sicilia 1.435 nuovi contagi e 36 vittime (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. L’incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 icasi diindividuati innelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. L’incremento delleè invece di 414 che fanno salire il...

