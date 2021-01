Covid | il bollettino di oggi | tasso di positività al 15%

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Martina Piumatti In lieve calo i nuovi casi, ma risale il rapporto positivi/tamponi. In aumento anche i recoveri ordinari e in terapia intensiva I nuovi contagi sono 18.020 su 121.275 tamponi effettuati, contro i 20.331 rilevati ieri, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.220.36 casi. Si sono registrati 414 morti nelle ulrime 24 ore, ieri 548 cifra che fa salire il totale a oltre 77mila (77.291). Ci sono 117 ricoverati in più nei reparti ordinari e 16 persone in più in terapia intensiva. Il rapporto positivi-tamponi sale al 14,8%, oltre tre punti in più di mercoledì quando era all'11,3%. LOMBARDIA I nuovi casi dial coronavirus in Lombardia sono 2.799 di cui 98 'debolmente positivì, a fronte di 20.331 tamponi effettuati per un rapporto del 13,7%. Si registrano 34 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 1.214 e le persone ...