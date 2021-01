Catherine Zeta-Jones in forza alla Fox per la seconda stagione di Prodigal Son (Di giovedì 7 gennaio 2021) Catherine Zeta Jones New entry d’eccezione per la seconda stagione di Prodigal Son. In attesa del debutto, che avverrà in America il prossimo 12 gennaio, Fox ha infatti annunciato che Catherine Zeta-Jones, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il musical Chicago, affiancherà i protagonisti Michael Sheen e Tom Payne nei nuovi episodi, che in Italia il pubblico inizierà a vedere, su Premium Crime, il 25 gennaio (e dal giorno successivo su Infinity). La Zeta-Jones entrerà in scena a metà della seconda stagione per interpretare la dottoressa Vivian Capshaw, la primaria del Claremont Psychiatrics Hospital dove sarà detenuto il serial ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021)New entry d’eccezione per ladiSon. In attesa del debutto, che avverrà in America il prossimo 12 gennaio, Fox ha infatti annunciato che, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il musical Chicago, affiancherà i protagonisti Michael Sheen e Tom Payne nei nuovi episodi, che in Italia il pubblico inizierà a vedere, su Premium Crime, il 25 gennaio (e dal giorno successivo su Infinity). Laentrerà in scena a metà dellaper interpretare la dottoressa Vivian Capshaw, la primaria del Claremont Psychiatrics Hospital dove sarà detenuto il serial ...

