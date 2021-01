Asl Rm 1: vaccinate 3.120 persone, pronti per altre 3.860 dosi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Dal 28 dicembre ad oggi abbiamo vaccinato 3.120 persone, rispettando perfettamente l’unita’ di dosi ricevute. Oggi ci e’ stata consegnata la seconda fornitura Pfizer, e in questa seconda settimana il nostro obiettivo sara’ di vaccinare altre 3.860 persone”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese. “La nostra capacita’ produttiva e’ di 900 vaccinazioni al giorno- ha spiegato Tanese- Dunque una potenzialita’ superiore anche alle dosi”. Nell’Asl Roma 1 le vaccinazioni avvengono al Santa Maria della Pieta’, al Santo Spirito, al San Filippo Neri e nelle strutture private accreditate Villa Aurora, Cristo Re, San Pietro Fatebenefratelli e San Giovanni Calibita Isola Tiberina. Inoltre sono state attivate due unita’ mobili per raggiungere le Rsa. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Dal 28 dicembre ad oggi abbiamo vaccinato 3.120, rispettando perfettamente l’unita’ diricevute. Oggi ci e’ stata consegnata la seconda fornitura Pfizer, e in questa seconda settimana il nostro obiettivo sara’ di vaccinare3.860”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese. “La nostra capacita’ produttiva e’ di 900 vaccinazioni al giorno- ha spiegato Tanese- Dunque una potenzialita’ superiore anche alle”. Nell’Asl Roma 1 le vaccinazioni avvengono al Santa Maria della Pieta’, al Santo Spirito, al San Filippo Neri e nelle strutture private accreditate Villa Aurora, Cristo Re, San Pietro Fatebenefratelli e San Giovanni Calibita Isola Tiberina. Inoltre sono state attivate due unita’ mobili per raggiungere le Rsa.

La struttura, allestita alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, copre uno spazio di circa 5mila metri quadrati ...

"Noi medici di famiglia esclusi dal vaccino"

A denunciare la situazione, che fa discutere, è Andrea Salvetti, che è il presidente provinciale del Simg, la Società Italiana di Medicina generale. Grosseto, 6 gennaio 2021

La struttura, allestita alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, copre uno spazio di circa 5mila metri quadrati ...A denunciare la situazione, che fa discutere, è Andrea Salvetti, che è il presidente provinciale del Simg, la Società Italiana di Medicina generale. Grosseto, 6 gennaio 2021 D ...