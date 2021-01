Xbox e Bethesda sono 'partner perfetti' per il director di Arkane Studio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Harvey Smith, a capo di Arkane Studios, ha commentato la tanto chiacchierata acquisizione da parte della casa di Redmond affermando che Bethesda e Microsoft sono "partner ideali". Smith, noto per i suoi molti lavori in ambito di tripla A, tra cui Deus Ex, Dishonored e Prey, ha rilasciato le sue dichiarazioni al sito spagnolo Vandal. Interrogato a proposito della acquisizione di Bethesda, ha dichiarato: "Credo che il processo sia ancora in atto, e non posso dire molto dato che, effettivamente, ne so poco. Ma non ci sono stati cambiamenti interni in Arkane, per ora." "Ma se dovessi immaginare un partner ideale, pensando a tutti i publisher e alle persone che conosco che lavorano per loro, sarebbe davvero, davvero arduo trovare un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Harvey Smith, a capo dis, ha commentato la tanto chiacchierata acquisizione da parte della casa di Redmond affermando chee Microsoftideali". Smith, noto per i suoi molti lavori in ambito di tripla A, tra cui Deus Ex, Dishonored e Prey, ha rilasciato le sue dichiarazioni al sito spagnolo Vandal. Interrogato a proposito della acquisizione di, ha dichiarato: "Credo che il processo sia ancora in atto, e non posso dire molto dato che, effettivamente, ne so poco. Ma non cistati cambiamenti interni in, per ora." "Ma se dovessi immaginare unideale, pensando a tutti i publisher e alle persone che conosco che lavorano per loro, sarebbe davvero, davvero arduo trovare un ...

