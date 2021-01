Trump ai sostenitori inferociti: “Elezioni rubate ma andate a casa” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Joe Biden chiede a Donald Trump di andare in tv e chiedere la fine dell’assedio al Congresso. “Le parole di un presidente contano. Possono ispirare o possono incitare”, ha aggiunto… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Joe Biden chiede a Donalddi andare in tv e chiedere la fine dell’assedio al Congresso. “Le parole di un presidente contano. Possono ispirare o possono incitare”, ha aggiunto… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Trump ai suoi sostenitori a Washington. Ha perso, non vuole ammetterlo e continua a p… - lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - Radio1Rai : ??Il #Pentagono ha negato la richiesta delle autorità di #Washington di dispiegare la Guardia Nazionale al Congresso… - teacherlaury : RT @FranAltomare: Fa ridere che la polizia spari a qualsiasi cosa ricordi anche vagamente un afroamericano, mentre a #CapitolHill i sosteni… - itss_sarax : RT @amaricord: Biden ha appena chiesto a Trump di intervenire in tv per fermare l'insurrezione e calmare i suoi sostenitori. Lo farà? Spoli… -