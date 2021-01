Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L‘Inter cerca la nona vittoria di fila che vorrebbe dire ancora una volta primo posto, in attesa della gara del Milan con la Juventus. Trasferta ostica, però, per gli uomini di Conte, in casa di una Sampdoria molto pericolosa. Queste le formazioni ufficiali: Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri. Inter (3-5-2): – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte Foto: Sito Città di Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L‘cerca la nona vittoria di fila che vorrebbe dire ancora una volta primo posto, in attesa della gara del Milan con la Juventus. Trasferta ostica, però, per gli uomini di Conte, in casa di unamolto pericolosa. Queste le(4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri.(3-5-2): – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte Foto: Sito Città di Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

