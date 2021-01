Recovery Fund sarà inviato oggi al Premier Conte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia consegnerà oggi al Premier Conte il Recovery Plan dopo una notte di lavoro per mettere a punto un modello del Piano di Ripresa e Resilienza che venga incontro alle varie esigenze espresse nell’ambito della maggioranza. Ma comporre i vari interessi non è certo facile, specie quando all’interno aleggia aria di crisi, con Matteo Renzi pronto a ribaltare il Conte Bis. Nel Recovery crescono le risorse per la Sanità, che vengono raddoppiate a 18 miliardi dai 9 inizialmente previsti. “Sulla Sanità credo che la dotazione di risorse crescerà, e’ giusto che sia cosi”, aveva anticipato ieri sera il viceministro all’Economia Antonio Misiani a Sky TG24 Economia, aggiungendo che “un Paese che è ancora in piena emergenza pandemica deve ripensare il proprio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia consegneràalilPlan dopo una notte di lavoro per mettere a punto un modello del Piano di Ripresa e Resilienza che venga incontro alle varie esigenze espresse nell’ambito della maggioranza. Ma comporre i vari interessi non è certo facile, specie quando all’interno aleggia aria di crisi, con Matteo Renzi pronto a ribaltare ilBis. Nelcrescono le risorse per la Sanità, che vengono raddoppiate a 18 miliardi dai 9 inizialmente previsti. “Sulla Sanità credo che la dotazione di risorse crescerà, e’ giusto che sia cosi”, aveva anticipato ieri sera il viceministro all’Economia Antonio Misiani a Sky TG24 Economia, aggiungendo che “un Paese che è ancora in piena emergenza pandemica deve ripensare il proprio ...

