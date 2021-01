Liverani-Parma appeso a un filo. Primo passaggio con D’Aversa. Paulo Sousa idea di lunedì (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un’altra sconfitta, senza discussioni, quella del Parma. La posizione di Fabio Liverani è sempre più traballante e potrebbe non arrivare alla gara di domenica prossima contro la Lazio. Come già raccontato, il Primo passaggio verrà fatto con Roberto D’Aversa che ha un contratto da 1 milione e 650 mila euro netti. Il direttore sportivo Carli penserà subito a lui, se D’Aversa manifestasse perplessità e scarse motivazioni tutto tornerebbe in discussione, chiaramente anche il contratto che non avrebbe più motivo di esistere. La principale idea alternativa chiama in casa Paulo Sousa, come anticipato lunedì sera da Gianluigi Longari su Sportitalia. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un’altra sconfitta, senza discussioni, quella del. La posizione di Fabioè sempre più traballante e potrebbe non arrivare alla gara di domenica prossima contro la Lazio. Come già raccontato, ilverrà fatto con Robertoche ha un contratto da 1 milione e 650 mila euro netti. Il direttore sportivo Carli penserà subito a lui, semanifestasse perplessità e scarse motivazioni tutto tornerebbe in discussione, chiaramente anche il contratto che non avrebbe più motivo di esistere. La principalealternativa chiama in casa, come anticipatosera da Gianluigi Longari su Sportitalia. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tuttoatalanta : Parma, Liverani annuncia l'addio: 'Me ne vado con tanto dispiacere, conosco il mio ruolo' - calciodangolo_ : ??#AtalantaParma 3-0, le parole di #Liverani: 'Stagione particolarmente difficile' - FSabathier : RT @SkySport: Parma, Liverani verso l'esonero: D'Aversa avanti su Paulo Sousa - OnorioFerraro : ????#Liverani lascia il #Lecce per il #Parma (scelta folle, perché non è un allenatore da A). Adesso rischia l'esone… - giulio_gaetano : Lo scrissi dopo Milan.Parma che Liverani in quella partita si era giocato tutta la dose di extra culo che generalme… -