Giappone | PMI servizi si stabilizza e supera attese

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Settore terziario in lieve contrazione ina dicembre. Il dato dell’indice PMI dei, pubblicato Markit ed elaborato da Jinbun Bank, indica un valore di 47,7 punti, in lievissimo calo rispetto ai 47,8 punti del mese precedente. Il dato si confronta però con il 47,2 del consensus. L’indicatore che rappresenta le aspettative dei direttori delle aziende del terziario, resta ben al di sotto della soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. Il PMI Composito, che incorpora anche le risultanze del sondaggio condotto nel settore manifatturiero, sale invece a 48,5 punti dai 48,1 punti del mese precedente. (Foto: Mj-bird)

Molte le notizie macro che si concentrano in Asia: dal Pmi cinese di dicembre in ampia crescita ma non più ai massimi, al rinnovo dei tagli da parte dell'Opec sull'estrazione di greggio al sequestro d ...