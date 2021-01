Elezioni Usa, Cnn: il dem Raphael Warnock vince il ballottaggio in Georgia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dem Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, battendo la senatrice uscente Kelly Loeffler. Lo riporta la Cnn. 'Sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il demha vinto uno dei due ballottaggi inper il Senato, battendo la senatrice uscente Kelly Loeffler. Lo riporta la Cnn. 'Sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, ...

