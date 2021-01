Diffida anche per una concorrente forse 2 del GF Vip | Sonia Lorenzini spiega il motivo

Leggi su biccy

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Natalia Paragoni lunedì sera ha inviato unaal GF Vip, perché non vuole che si parli più del Capri Gate che l’ha vista protagonista.che è molto amica della ragazza di Zelletta, ieri a Casa Chi ha confessato cheDayane Mello dovrebbe ricevere unadella Paragoni. “Sapevo dell’intenzione da parte sua dire il GF. Credo l’abbia fatto per tutela sua d’immagine. Le accuse uscite da Dayane e non solo stavano diventando pesanti e un pochino forti per una ragazza. Credo che abbia propriotoDayane. L’ha fatto per tutelare la sua persona. Di vero nella vacanza con Leonardo c’è che hanno fatto questa vacanza di qualche giorno. Lei non era sola ma con un gruppo di persone. In quei giorni c’erano degli ...