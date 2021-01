Vincenzo Muccioli, SanPa e quel che non si può dire (Di martedì 5 gennaio 2021) Gianluca Neri, fu Macchianera, ha prodotto e sceneggiato una docufiction sulla comunità di tossicodipendenti di San Patrignano. Ne stanno discutendo tutti, alcuni con toni pacati, la stragrande maggioranza con toni estremi – cioè da Veri Uomini Puri – che condannano senza riserva i tossici o il padre padrone. Alcuni, nella sfera dei media, domandano come mai un privato abbia potuto avere accesso agli archivi Rai, che sono stati pagati da noi contribuenti e trasformati in materiale commerciale. Di San Patrignano pochi conoscono l’esistenza, ma negli anni ’80 Vincenzo Muccioli era un personaggio famoso. Segui Termometro Politico su Google News Per le sue mani sono transitati in molti, falcidiati dall’eroina che stava invadendo le strade dell’Italia rampante, troppo impegnata a idolatrare gente come Gardini, Agnelli e altri self made man. Nel ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 gennaio 2021) Gianluca Neri, fu Macchianera, ha prodotto e sceneggiato una docufiction sulla comunità di tossicodipendenti di San Patrignano. Ne stanno discutendo tutti, alcuni con toni pacati, la stragrande maggioranza con toni estremi – cioè da Veri Uomini Puri – che condannano senza riserva i tossici o il padre padrone. Alcuni, nella sfera dei media, domandano come mai un privato abbia potuto avere accesso agli archivi Rai, che sono stati pagati da noi contribuenti e trasformati in materiale commerciale. Di San Patrignano pochi conoscono l’esistenza, ma negli anni ’80era un personaggio famoso. Segui Termometro Politico su Google News Per le sue mani sono transitati in molti, falcidiati dall’eroina che stava invadendo le strade dell’Italia rampante, troppo impegnata a idolatrare gente come Gardini, Agnelli e altri self made man. Nel ...

