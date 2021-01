Tragedia a Roma, 79enne si lancia dal 5° piano: morta sul colpo (Di martedì 5 gennaio 2021) Tragedia questo pomeriggio a Roma, in via Giovanni Ansaldo, nel quartiere Garbatella, dove alle ore 15:30 di oggi, 5 gennaio, una donna di 79 anni si è lanciata dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzina, ed è precipitata nel vuoto, facendo un volo di circa 15 metri. La donna è morta sul colpo. Sul posto, chiamati dai vicini, sono intervenuti gli agenti della Polizia con una Volante e con gli agenti del Commissariato Colombo, la Polizia Locale VIII Gruppo Tintoretto e del Nae, Nucleo assistenza Emarginati e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. La polizia nell’appartamento ha trovato un biglietto nel quale l’anziana ha scritto chiaramente le sue intenzioni suicide. Sul posto è arrivato anche il nipote della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021)questo pomeriggio a, in via Giovanni Ansaldo, nel quartiere Garbatella, dove alle ore 15:30 di oggi, 5 gennaio, una donna di 79 anni si èta dal balcone della sua abitazione, al quintodi un palazzina, ed è precipitata nel vuoto, facendo un volo di circa 15 metri. La donna èsul. Sul posto, chiamati dai vicini, sono intervenuti gli agenti della Polizia con una Volante e con gli agenti del Commissariato Colombo, la Polizia Locale VIII Gruppo Tintoretto e del Nae, Nucleo assistenza Emarginati e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. La polizia nell’appartamento ha trovato un biglietto nel quale l’anziana ha scritto chiaramente le sue intenzioni suicide. Sul posto è arrivato anche il nipote della ...

CorriereCitta : Tragedia a Roma: 79enne si lancia dal 5° piano: morta sul colpo

