Sci alpino | un gennaio con ben 7 slalom! Alex Vinatzer cerca continuità in vista dei Mondiali

(Di martedì 5 gennaio 2021) Zagabria, Adelboden, Wengen (x2), Kitzbuehel, Schladming, Chamonix (x2), sette slalom in un mese. La Coppa del Mondo maschile di scilascia il centro del suo palcoscenico agli specialisti dei rapid gates, che si daranno battaglia su alcuni pendii storici, dove sicuramente non mancherà lo spettacolo. Si comincia dalla Croazia, poi viaggio in Svizzera con Adelboden e i due appuntamenti consecutivi a Wengen. Successivamente il trasferimento in Austria con Kitzbuehel e la magia della night race di Schladming, per chiudere con la doppietta in terra francese a Chamonix. Un giro dell’Europa alpina per un mese nella quale non si deciderà solo il futuro della coppa di specialità, ma anche della generale. Un obiettivo quest’ultimo che non è presente certamente nella testa di. L’altoatesino è stato protagonista di un ottimo ...