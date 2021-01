Mafia: Piersanti Mattarella, 'non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno' (5) (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) - Domani è il 41esimo anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella, qual è stato il suo lascito più importante? "Nella vita politica la trasparenza e l'azione pubblica, il perseguimento del bene comune e la lotta alla Mafia", dice. Mentre dal punto di vista familiare "ammirazione e grande rispetto nei confronti di un uomo che comunque ci ha lasciato e che è morto nell'intento di fare del bene per tutti o di perseguire determinati principi e valori che, all'evidenza, davano fastidio". Oggi "servirebbero tanti Piersanti Mattarella - spiega il nipote - sarebbe bello che tutte le persone impegnate nella vita pubblica e politica, oltre ad avere la giusta competenza o preparazione abbiano anche l'obiettivo di migliorare la situazione attuale per tutti. E non solo nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) - Domani è il 41esimo anniversario dell'omicidio di, qual è stato il suo lascito più importante? "Nella vita politica la trasparenza e l'azione pubblica, il perseguimento del bene comune e la lotta alla", dice. Mentre dal punto di vista familiare "ammirazione e grande rispetto nei confronti di un uomo che comunque ci ha lasciato e che è morto nell'intento di fare del bene per tutti o di perseguire determinati principi e valori che, all'evidenza, davano fastidio". Oggi "servirebbero tanti- spiega il nipote - sarebbe bello che tutte le persone impegnate nella vita pubblica e politica, oltre ad avere la giusta competenza o preparazione abbiano anche l'obiettivo di migliorare la situazione attuale per tutti. E nonnella ...

Piersanti Mattarella jr: “Non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno”

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – "Mio nonno viene considerato da tutti una vittima di mafia, ma da quello che sta emergendo dalle indagini più recenti sembra esserci dell'altro.

