Crytek al lavoro su un nuovo gioco sandbox fps

Leggi su tuttotek

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il celebre studio di sviluppo autore della serie Far Cry sembra non stare con le mani in mano. Secondo alcuni rumor infatti, dopo tanto tempoè alle prese con unfps Non si avevano notizie da tempo, ma in questi giorni sono circolate diverse notizie che sembrano avvalorare l’ipotesi. Dopo tanti annista sviluppando un. La casa di sviluppo di origine tedesca è famosa per aver dato i natali a diverse serie. A partire dal classico Crysis, monopolizzatore di tutte le discussioni per tutti i giocatori PC, fino al più fortunato Far Cry.attualmente in sviluppo daAvere questi titoli nel portfolio dimostra come la casa di sviluppo abbia tutte le carte in tavola nel costruire e ...