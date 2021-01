Covid, torna a salire il numero delle vittime: oltre 600 morti in 24 ore (Di martedì 5 gennaio 2021) Il numero che tristemente spicca nell’odierna giornata è quello delle vittime, tornato a essere al di sopra di quota 600. Intanto da Palazzo Chigi arriva l’ok, al termine di un lungo Consiglio dei Ministri, sulle misure anticontagio in vigore dal 7 al 15 gennaio. Ancora diversa la situazione per quanto riguarda le scuole che non avranno una data riapertura valida per tutta l’Italia. Covid-19: il bollettino del 5 gennaio Non sono i dati sperati e anzi, il numero di decessi registrato nelle ultime 24 racconta di un’epidemia che rischia di diventare nuovamente inquietante con accelerate che si teme di non poter tenere sotto controllo. Di questi momenti l’ultimo bollettino del Ministero della Salute che riferisce sui dati dell’emergenza raccolti nelle ultime 24 ore in Italia: sono ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilche tristemente spicca nell’odierna giornata è quelloto a essere al di sopra di quota 600. Intanto da Palazzo Chigi arriva l’ok, al termine di un lungo Consiglio dei Ministri, sulle misure anticontagio in vigore dal 7 al 15 gennaio. Ancora diversa la situazione per quanto riguarda le scuole che non avranno una data riapertura valida per tutta l’Italia.-19: il bollettino del 5 gennaio Non sono i dati sperati e anzi, ildi decessi registrato nelle ultime 24 racconta di un’epidemia che rischia di diventare nuovamente inquietante con accelerate che si teme di non poter tenere sotto controllo. Di questi momenti l’ultimo bollettino del Ministero della Salute che riferisce sui dati dell’emergenza raccolti nelle ultime 24 ore in Italia: sono ...

TgLa7 : #Covid: Scozia torna in lockdown nazionale a mezzanotte. Allarma variante Gb, attesa stretta anche nel resto del Regno - Agenzia_Ansa : #Covid-19 La #Scozia torna in #lockdown nazionale a mezzanotte #ANSA - antoguerrera : ?? L’IRLANDA torna al LOCKDOWN TOTALE per almeno un mese ?? Situazione Covid “estremamente grave” dice il premier Martin. #coronavirus - micheled2869 : RT @isabbah: Venerdì prossimo torna il #confinamento totale in Israele, stop anche alle scuole #covid #vaccini #Lockdown - zazoomblog : Covid l’Italia torna al sistema dei colori. Divieti e restrizioni dal 7 gennaio - #Covid #l’Italia #torna #sistema… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Il Covid torna a fare paura Tre nuove vittime del virus LA NAZIONE Covid, torna a salire il numero delle vittime: oltre 600 morti in 24 ore

Il numero che tristemente spicca nell’odierna giornata è quello delle vittime, tornato a essere al di sopra di quota 600. Intanto da Palazzo Chigi arriva l’ok, al termine di un lungo Consiglio dei Min ...

Covid Lombardia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 1.338 contagi e 62 morti, boom di ricoveri

Ieri il dato era stato di 863 nuovi contagi su 8.161 tamponi, per una percentuale del 10,5 per cento. Lombardia oggi e domani ancora in zona rossa. Oggi e per l'intera giornata di domani la Lombardia ...

Il numero che tristemente spicca nell’odierna giornata è quello delle vittime, tornato a essere al di sopra di quota 600. Intanto da Palazzo Chigi arriva l’ok, al termine di un lungo Consiglio dei Min ...Ieri il dato era stato di 863 nuovi contagi su 8.161 tamponi, per una percentuale del 10,5 per cento. Lombardia oggi e domani ancora in zona rossa. Oggi e per l'intera giornata di domani la Lombardia ...