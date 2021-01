Covid, focolaio a Sanremo: 106 positivi in una RSA (Di martedì 5 gennaio 2021) focolaio Covid a Sanremo in una RSA: sono 106 le persone che frequentano la struttura in causa, Casa Serena, ad essere attualmente positive. Si tratta di 86 tra gli ospiti anziani, che sono in tutto 130, e 20 operatori contagiati su di un totale di circa 80 persone che costituiscono il personale che lavora presso la struttura. Secondo quanto riferiscono alcune fonti giornalistiche, si starebbe lavorando addirittura ad un accordo con Tunisi per reperire personale infermieristico disponibile. Con gli anziani isolati, di fatti, gli infermieri disponibili attualmente non possono rischiare di contagiare chi è ancora negativo all’interno di Casa Serena. Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha descritto così la situazione, come si apprende da ilmattino.it: «Ottantaquattro degli 86 anziani risultano asintomatici, uno ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021)in una RSA: sono 106 le persone che frequentano la struttura in causa, Casa Serena, ad essere attualmente positive. Si tratta di 86 tra gli ospiti anziani, che sono in tutto 130, e 20 operatori contagiati su di un totale di circa 80 persone che costituiscono il personale che lavora presso la struttura. Secondo quanto riferiscono alcune fonti giornalistiche, si starebbe lavorando addirittura ad un accordo con Tunisi per reperire personale infermieristico disponibile. Con gli anziani isolati, di fatti, gli infermieri disponibili attualmente non possono rischiare di contagiare chi è ancora negativo all’interno di Casa Serena. Il sindaco diAlberto Biancheri ha descritto così la situazione, come si apprende da ilmattino.it: «Ottantaquattro degli 86 anziani risultano asintomatici, uno ...

