Tim down in tutta Italia. Problemi con lo smart working (Di lunedì 4 gennaio 2021) Federico Garau Dalle prime ore della notte, numerosi down della linea si sono registrati in molte zone d'Italia La settimana inizia con seri Problemi per la rete telefonica Tim, con dei down registrati in molte zone dell'Italia. Da questa mattina, infatti, sono molte le segnalazione inoltrate dagli utenti, che stanotte stanno riscontrando cali significativi, con difficoltà di navigazione su internet. Stando a quanto emerso, i Problemi si sono registrati in particolare nelle province di Varese e di Milano, ma col passare delle ore le stesse difficoltà sono state rilevate anche a Verona, Torino, Roma, Firenze, Bologna, Brescia, Monza, Napoli e Padova. Uno stato di down che sta dunque coinvolgendo molte città e zone dello Stivale, come si evince anche ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Federico Garau Dalle prime ore della notte, numerosidella linea si sono registrati in molte zone d'La settimana inizia con seriper la rete telefonica Tim, con deiregistrati in molte zone dell'. Da questa mattina, infatti, sono molte le segnalazione inoltrate dagli utenti, che stanotte stanno riscontrando cali significativi, con difficoltà di navigazione su internet. Stando a quanto emerso, isi sono registrati in particolare nelle province di Varese e di Milano, ma col passare delle ore le stesse difficoltà sono state rilevate anche a Verona, Torino, Roma, Firenze, Bologna, Brescia, Monza, Napoli e Padova. Uno stato diche sta dunque coinvolgendo molte città e zone dello Stivale, come si evince anche ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - SkyTG24 : Rete Tim down: molte le segnalazioni di disservizio - Open_gol : Problemi diffusi sulla rete Tim, con diversi utenti che lamentano di non riuscire a navigare su internet #timdown - Digital_Day : Un disservizio che è durato quasi otto ore. - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: #Timdown: internet fuori uso in tutta Italia, boom di segnalazioni -