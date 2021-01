Tennis | Tirac su Serena Williams | “Con il peso e l’età che si ritrova dovrebbe ritirarsi”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Era già successo un paio di anni fa, oggi si è ripetuto. L’exta romeno Ion Tiriac, proprietario della società che controlla i diritti del torneo di Madrid, ancora una volta se la prende conattaccandola con parole al veleno, che si avvicinano molto a veri e propri insulti. Le sue dichiarazioni alla tv romena: “era una giocatrice sensazionale. Se avesse un minimo di decenza si ritirerebbe, da tutti i punti di vista. A quele colche oggi si porta addosso, non si muove certo come si muoveva 15 anni fa”. Subito è arrivata la pronta risposta del marito di, Alexis Ohanian, su Twitter: “Un commento ignorante, è un commento sessista e forse chi lo ha fatto è una persona ignorante. Bello rendersi conto che nessuno presta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Tirac

Tuttosport

Era già successo un paio di anni fa, oggi si è ripetuto. L'ex tennista romeno Ion Tiriac, proprietario della società che controlla i diritti del torneo di Madrid, ancora una volta se la prende con Ser ...L’ex tennista romeno attacca la Williams: “Dovrebbe lasciare per decenza, con il peso e l’età che si ritrova”. Il marito della campionessa: “Un uomo ignorante. Per fortuna a nessuno interessa quello c ...