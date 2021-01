Subiremo una «Schedatura Sanitaria» e l’accesso ai nostri dati senza il nostro consenso? No, ecco perché (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sta circolando in questi giorni la notizia, con titoli allarmistici, riguardo una presunta «Schedatura Sanitaria» e un abuso verso la Privacy dei cittadini da parte del Governo. Il tema riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, convertito in legge a luglio, dove alcune realtà fanno intendere che verrebbe reso consultabile a «tutti gli esercenti delle professioni sanitarie». I diffusori della notizia, tra i quali troviamo associazioni, siti internet e post social, invitano i cittadini a negare il consenso entro l’11 gennaio 2021 affermando, inoltre, che ci sia l’intenzione di «classificare la popolazione anche in base alla propria storia vaccinale». Vediamo di cosa si tratta e cosa dice il Garante della Privacy. Per chi ha fretta Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sta circolando in questi giorni la notizia, con titoli allarmistici, riguardo una presunta «» e un abuso verso la Privacy dei cittadini da parte del Governo. Il tema riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, convertito in legge a luglio, dove alcune realtà fanno intendere che verrebbe reso consultabile a «tutti gli esercenti delle professioni sanitarie». I diffusori della notizia, tra i quali troviamo associazioni, siti internet e post social, invitano i cittadini a negare ilentro l’11 gennaio 2021 affermando, inoltre, che ci sia l’intenzione di «classificare la popolazione anche in base alla propria storia vaccinale». Vediamo di cosa si tratta e cosa dice il Garante della Privacy. Per chi ha fretta Il ...

visco__01 : per una volta che il var annulla un gol subito da noi subiremo i peggio insulti, che già lo so io #JuveUdinese - stepnybot : RT @puffo322: @SoaRxBlur anche st3pny l' ha fatto lo vuoi copiare ,non è un insulto ma e sempre un margine nell' tuo lavoro è un mese per t… - LADY0FTHUNDER : PARLANDO DI COSE SUPER SUPER SERIE: Solitamente si subisce un lutto quando muore una persona, noi il lutto lo subi… - favmypa : @michi62924086 Siamo in due ?? ma temo che la subiremo ancora per molto.. visto che finalmente per gli autori sta na… - ab2374478069 : E dopo sta merdata avete convinto Rosalinda che dayane sia una giocatrice e ci subiremo il grande amore inesistente… -

Ultime Notizie dalla rete : Subiremo una Subiremo una «Schedatura Sanitaria» e l’accesso ai nostri dati senza il nostro consenso? No, ecco perché Open Revisione auto 2021, aumenti e bonus, le novità

Cosa cambia in materia revisione auto 2021, aumenti in arrivo ma non li subiremo. Il 2021 segnerà un aumento di ... di veicoli la cui prima immatricolazione è stata fatta nel 2017. Una scadenza quindi ...

Empoli, Dionisi: "Reggiana rivelazione della Serie B. Verranno per fare la partita"

Conferenza stampa della vigilia per Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, prima della gara di domani contro la Reggiana. Ecco le dichiarazioni riportate.

Cosa cambia in materia revisione auto 2021, aumenti in arrivo ma non li subiremo. Il 2021 segnerà un aumento di ... di veicoli la cui prima immatricolazione è stata fatta nel 2017. Una scadenza quindi ...Conferenza stampa della vigilia per Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, prima della gara di domani contro la Reggiana. Ecco le dichiarazioni riportate.