Scuole chiuse, nuova ordinanza: riaperture slittano all'1 febbraio (Di lunedì 4 gennaio 2021) 4 gennaio 2021 - La decisione è quasi presa: anche nelle Marche, presumibilmente, la riapertura delle Scuole superiori prevista per il 7 gennaio slitterà (almeno) all'1 febbraio. La stessa linea è stata scelta in mattinata anche a in Veneto e in Friuli Venezia Giulia (clicca qui per leggere la notizia). Con grande attenzione nei confronti dei giovani, l'assessore Giorgia Latini ha anticipato ai rappresentanti della Consulta regionale degli studenti la volontà della giunta Acquaroli. Anche se la decisione ufficiale non si saprà prima delle ore 18 di oggi – verso quell'ora è prevista la riunione della giunta regionale che precede il provvedimento tra i più attesi degli ultimi tempi –, l'orientamento che si vada in questa direzione è molto forte. Anche perché le Marche a rischiano di entrare in zona arancione nella prossima divisione dei ...

