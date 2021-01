Roma: nessuno come i giallorossi in casa. E Dzeko raggiunge Amedeo Amedei (Di lunedì 4 gennaio 2021) nessuno come la Roma in casa. Con la vittoria di ieri per 1-0 contro la Sampdoria del vecchio amico Ranieri, i giallorossi hanno conquistato la 6° vittoria all’Olimpico. La squadra di Fonseca diventa così la migliore compagine tra le mura amiche con 20 punti guadagnati in casa, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi ( con Juventus e Sassuolo). Menzione speciale per Edin Dzeko. Il bomber bosniaco con il gol partita contro i doriani, raggiunge quota 85 reti in Serie A con la maglia della Roma, raggiungendo la leggenda di Amedeo Amedei (escludendo i 15 gol della divisione nazione 1945-46). Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021)lain. Con la vittoria di ieri per 1-0 contro la Sampdoria del vecchio amico Ranieri, ihanno conquistato la 6° vittoria all’Olimpico. La squadra di Fonseca diventa così la migliore compagine tra le mura amiche con 20 punti guadagnati in, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi ( con Juventus e Sassuolo). Menzione speciale per Edin. Il bomber bosniaco con il gol partita contro i doriani,quota 85 reti in Serie A con la maglia dellando la leggenda di(escludendo i 15 gol della divisione nazione 1945-46). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

