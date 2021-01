MilanJuve | Pirlo nelle mani di Dybala

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Contro l'Udinese, nella sfida che ha aperto il 2021 della Juventus, Pauloè sceso in campo da titolare per la terza volta nell'ultimo mese e mezzo e lo ha fatto solo perché Morata si è fermato ai box causa problema muscolare che rischia di tenerlo fuori per qualche giorno. L'argentino ha fatto una partita anonima, salvata per le statistiche dal guizzo a tempo scaduto che ha sugellato il risultato finale ormai ampiamente in ghiaccio e non solo per le condizioni meteo dello Stadium. Appena sufficiente, nulla più. Ed era difficile chiedere altro al giocatore che più di tutti sta faticando nella rosa diin questa prima parte della stagione e chegerarchie è scalato da uomo scudetto (a luglio) a riserva designata (da ottobre in poi).E' il paradosso del mese di gennaio che per la Juventus promette o minaccia, a seconda dei ...