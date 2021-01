Los Angeles, troppi morti per Covid: non basta il legname per le bare e si affittano frigo-container (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli Stati Uniti continuano a segnare tristi record nella pandemia, tanto che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di bare per le vittime. Nel primo giorno del 2021 il Paese ha registrato 277.346 contagi, superando ormai i 20 milioni di casi, mentre i morti sono oltre 350 mila, in base ai dati della Johns Hopkins University. E altri 115 mila americani potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni. Per fare una comparazione, più di 77.500 persone sono decedute a dicembre, il mese col bilancio più letale dall’inizio della pandemia. In un lungo reportage uscito sul Daily Beast, viene lanciato l’allarme: “Le pompe funebri non hanno più spazio per ricevere i cadaveri. Tutti lavorano sette giorni alla settimana più gli straordinari. Siamo esausti”. Ma esiste anche un altro problema ed è ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli Stati Uniti continuano a segnare tristi record nella pandemia, tanto che le pompe funebri di Lossono a corto diper le vittime. Nel primo giorno del 2021 il Paese ha registrato 277.346 contagi, superando ormai i 20 milioni di casi, mentre isono oltre 350 mila, in base ai dati della Johns Hopkins University. E altri 115 mila americani potrebbero morire dinel prossimo mese, secondo alcune proiezioni. Per fare una comparazione, più di 77.500 persone sono decedute a dicembre, il mese col bilancio più letale dall’inizio della pandemia. In un lungo reportage uscito sul Daily Beast, viene lanciato l’allarme: “Le pompe funebri non hanno più spazio per ricevere i cadaveri. Tutti lavorano sette giorni alla settimana più gli straordinari. Siamo esausti”. Ma esiste anche un altro problema ed è ...

