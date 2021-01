Lazio, rinnovo Inzaghi: nei prossimi giorni l’incontro per la firma (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Messaggero fa il punto della situazione sul rinnovo di Simone Inzaghi in casa Lazio. A presto l’incontro con il presidente Lotito Nei giorni scorsi si sono sentiti, presidente e allenatore. Sul piatto in rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico ieri, ai microfoni di Sky Sport, ha ribadito che si troverà un punto d’incontro. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron Lotito ha chiamato Simone per mettere le basi del futuro. Una data non c’è, ma dovrebbero vedersi nei prossimi giorni. La firma potrebbe essere una spinta in più che darebbe al tecnico delle certezze Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Messaggero fa il punto della situazione suldi Simonein casa. A prestocon il presidente Lotito Neiscorsi si sono sentiti, presidente e allenatore. Sul piatto indi Simone. Il tecnico ieri, ai microfoni di Sky Sport, ha ribadito che si troverà un punto d’incontro. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron Lotito ha chiamato Simone per mettere le basi del futuro. Una data non c’è, ma dovrebbero vedersi nei. Lapotrebbe essere una spinta in più che darebbe al tecnico delle certezze Leggi su Calcionews24.com

Advertising

lazio_magazine : LAZIO - Rinnovo vicino per Inzaghi - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Rinnovo vicino per Inzaghi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Rinnovo vicino per Inzaghi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Rinnovo vicino per Inzaghi - napolimagazine : LAZIO - Rinnovo vicino per Inzaghi -