La moglie di Robin Williams: "Malintesi sulla morte di mio marito: soffriva di demenza non diagnosticata" (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ci sono stati tanti Malintesi su quello che è successo a Robin e sulla sua malattia”. A parlare al Guardian è Susan Schneider, vedova dell’attore Robin Williams, per presentare il documentario Robin’s Wish. La donna ha parlato della demenza da corpi di Lewy (una forma deterioramento cognitivo cronico, ndr) che aveva colpito il marito e delle voci circolate dopo la sua morte nel 2014. La vedova ha svelato che la grave malattia neurodegenerativa di cui Williams soffriva venne scoperta solo durante l’autopsia. All’epoca della morte, la stampa parlò della depressione dell’attore, insinuò che avesse dipendenza da cocaina e alcol, speculando su presunti problemi finanziari. “Ero infuriata ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ci sono stati tantisu quello che è successo asua malattia”. A parlare al Guardian è Susan Schneider, vedova dell’attore, per presentare il documentario’s Wish. La donna ha parlato dellada corpi di Lewy (una forma deterioramento cognitivo cronico, ndr) che aveva colpito ile delle voci circolate dopo la suanel 2014. La vedova ha svelato che la grave malattia neurodegenerativa di cuivenne scoperta solo durante l’autopsia. All’epoca della, la stampa parlò della depressione dell’attore, insinuò che avesse dipendenza da cocaina e alcol, speculando su presunti problemi finanziari. “Ero infuriata ...

Advertising

marzo7paolo : RT @HuffPostItalia: La moglie di Robin Williams: 'Malintesi sulla morte di mio marito: soffriva di demenza non diagnosticata' - HuffPostItalia : La moglie di Robin Williams: 'Malintesi sulla morte di mio marito: soffriva di demenza non diagnosticata' - clikservernet : Robin Williams: la moglie racconta l’incontro col futuro marito e la battuta “mimetica” - Noovyis : (Robin Williams: la moglie racconta l'incontro col futuro marito e la battuta 'mimetica') Playhitmusic - - clikservernet : Robin Williams: la moglie “infuriata” con i media per le speculazioni sulla morte -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Robin La moglie di Robin Williams: "Malintesi sulla morte di mio marito: soffriva di demenza non diagnosticata" L'HuffPost La moglie di Robin Williams: "Malintesi sulla morte di mio marito: soffriva di demenza non diagnosticata"

“Ci sono stati tanti malintesi su quello che è successo a Robin e sulla sua malattia”. A parlare al Guardian è Susan Schneider, vedova dell’attore Robin Williams, per presentare il documentario Robin’ ...

Robin Williams: la moglie racconta l'incontro col futuro marito e la battuta "mimetica"

Robin Williams è al centro del documentario Robin's Wish e, in occasione della sua campagna promozionale, sua moglie ha raccontato l'incontro con il futuro marito. Robin Williams è uno degli attori ch ...

“Ci sono stati tanti malintesi su quello che è successo a Robin e sulla sua malattia”. A parlare al Guardian è Susan Schneider, vedova dell’attore Robin Williams, per presentare il documentario Robin’ ...Robin Williams è al centro del documentario Robin's Wish e, in occasione della sua campagna promozionale, sua moglie ha raccontato l'incontro con il futuro marito. Robin Williams è uno degli attori ch ...