Il video del rider preso a calci e pugni per rubargli lo scooter (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - Ha perso il lavoro, ma non si è avvilito, e ha preso a fare consegne. Gianni, 52 anni, padre di due figli, usava lo scooter di uno di loro per fare il rider. Uno scooter che ha cercato di difendere la sera del 2 gennaio scorso, quando, mentre era in via Calata Capodichino, zona Arenaccia, è diventato bersaglio di una gang di rapinatori. Le indagini Ma le indagini partite dalla sua denuncia alla polizia, forse anche grazie a un video girato da un balcone e postato nei social da un consigliere regionale, hanno portato presto a risultati. La posizione di alcune persone, tra le quali anche minorenni, è al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto apprende l'AGI, sono cinque. Lo scooter è stato trovato e restituito

