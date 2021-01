Gf Vip, Dayane Mello choc contro Stefania Orlando: «Sei un virus che entra nel cervello». Lei va fuori di sé, intervengono gli altri (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla prima puntata del nuovo anno, scoppia una lite furiosa tra Stefania Orlando e Dayane Mello. La modella avrebbe messo in cattiva luce la coinquilina, facendola andare su tutte le furie. Ma andiamo con ordine. Ieri, Stefania Orlando si è confidata con Dayane dicendole che avrebbe scelto di tutelare i compagni entrati dall’inizio nel gioco fino alla fine. Ovvero che avrebbe nominato i nuovi arrivati. La modella ha poi riferito tutto a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola che si sono offese. Ecco le parole di Dayane Mello: «Stefania vi ha tradito, ha detto che nominerà i nuovi per tutelare la vecchia guardia». Stefania, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla prima puntata del nuovo anno, scoppia una lite furiosa tra. La modella avrebbe messo in cattiva luce la coinquilina, facendola andare su tutte le furie. Ma andiamo con ordine. Ieri,si è confidata condicendole che avrebbe scelto di tutelare i compagniti dall’inizio nel gioco fino alla fine. Ovvero che avrebbe nominato i nuovi arrivati. La modella ha poi riferito tutto a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola che si sono offese. Ecco le parole di: «vi ha tradito, ha detto che nominerà i nuovi per tutelare la vecchia guardia»., ...

