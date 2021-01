Genoa, problemi per Vavro: manca l’accordo con la Lazio (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’affare che dovrebbe portare Vavro al Genoa potrebbe saltare: al momento sembra mancare l’accordo con la Lazio problemi nella trattativa che dovrebbe portare Denis Vavro al Genoa. Il difensore, che ha già svolto le visite mediche con il club rossoblù, potrebbe tornare nella Capitale. Come riporta infatti Sky Sport, ci sono problemi nell’accordo, che non sarebbe stato trovato tra le due società. Il Genoa vorrebbe infatti uno sconto da parte della Lazio a causa di alcuni problemi fisici del giocatore. «problemi di pubalgia alla base delle frenata del Genoa per l’acquisto di Denis Vavro in prestito con diritto di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’affare che dovrebbe portarealpotrebbe saltare: al momento sembrarecon lanella trattativa che dovrebbe portare Denisal. Il difensore, che ha già svolto le visite mediche con il club rossoblù, potrebbe tornare nella Capitale. Come riporta infatti Sky Sport, ci sononel, che non sarebbe stato trovato tra le due società. Ilvorrebbe infatti uno sconto da parte dellaa causa di alcunifisici del giocatore. «di pubalgia alla base delle frenata delper l’acquisto di Denisin prestito con diritto di ...

26_maggio13 : @Enrico1306 Normale...se aveva problemi fisici nella Lazio ne ha nel Genoa. - manuhellt : RT @NicoSchira: Problemi di pubalgia alla base delle frenata del #Genoa per l’acquisto di Dennis #Vavro in prestito con diritto di riscatto… - pasqualinipatri : Vavro, problemi per il giocatore: possibile frenata del Genoa - elgaucheros : RT @laziopress: Vavro, problemi per il giocatore: possibile frenata del Genoa - laziopress : Vavro, problemi per il giocatore: possibile frenata del Genoa -