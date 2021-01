Facebook, l’app dice addio ad uno dei giochi più amati di sempre (Di lunedì 4 gennaio 2021) Uno dei giochi storici e più amati di quelli giocabili tramite Facebook dice addio all’app dopo 11 anni in cui ha allietato il tempo libero di milioni di utenti Comparso nel 2009, dopo 11 anni, il popolare gioco di Facebook, Farmville, ha smesso di funzionare. Nel corso di questo tempo è stato uno dei giochi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Uno deistorici e piùdi quelli giocabili tramitealdopo 11 anni in cui ha allietato il tempo libero di milioni di utenti Comparso nel 2009, dopo 11 anni, il popolare gioco di, Farmville, ha smesso di funzionare. Nel corso di questo tempo è stato uno deiL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

salvovent : Ho letto che durante la pandemia, la ricchezza di Mark Zuckerberg, papà di #Facebook, è aumentata dell'80%. Un po'… - EnelEnergiaHelp : Vuoi avere il nostro programma di loyalty sempre a portata di mano? Scarica l’App di Enel Energia e vieni nello Spa… - Finferlo : Per Facebook e per Instagram sono state create delle app moddate che non fanno vedere pubblicità tra i post. Conosc… - PortoDeiPiccoli : Ricerca, internazionalità, formazione e volontariato saranno le parole chiave del 2021, non perdere l’opportunità d… - BellelliAlberto : ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook l’app Cisco Webex: presentate nuove innovazioni per una collaborazione più inclusiva e un'esperienza di utilizzo simile a quella in presenza Fortune Italia