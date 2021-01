Entella Cittadella 1-0 | Cronaca in diretta | Formazioni ufficiali | Mancosu fa sognare i biancocelesti (Di lunedì 4 gennaio 2021) La partita Entella-Cittadella è in programma per lunedì 4 gennaio alle ore 18:00 nello Stadio Comunale di Chiavari. L’incontro è diretto dall’arbitro Manuel Volpi di Arezzo. Per sapere se la… L'articolo Entella Cittadella 1-0 Cronaca in diretta Formazioni ufficiali Mancosu fa sognare i biancocelesti proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) La partitaè in programma per lunedì 4 gennaio alle ore 18:00 nello Stadio Comunale di Chiavari. L’incontro è diretto dall’arbitro Manuel Volpi di Arezzo. Per sapere se la… L'articolo1-0infaproviene da Meteoweek.com.

Advertising

Gazzetta_it : Si va al riposo, Virtus Entella-Cittadella 1-0 - ftg_soccer : GOAL! Virtus Entella in Italy Serie B Virtus Entella 1-0 Cittadella More live scores: - ftg_soccer : GOAL! SPAL in Italy Serie B Frosinone 1-1 SPAL GOAL! Virtus Entella in Italy Serie B Virtus Entella 1-0 Cittadella - Gazzetta_it : Gol! Virtus Entella - Cittadella 1-0, rete di Mancosu M. (ENT) - GazzettinoL : Serie B 17a Giornata 0-2 Cosenza-EmpoliLunedi 4 GennaioOre 15 1-1 Venezia-Pisa 0-0 Lecce-MonzaOre 16 Ascoli-R… -