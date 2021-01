Elena Sofia Ricci, sapete chi è l’uomo che non l’ha mai tradita? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elena Sofia Ricci, volto di numerosi film e fiction, si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita privata. Scopriamola. Elena Sofia Ricci questa sera indosserà i panni di Titti Mandorlini, nel film “Il Tuttofare“, opera prima di Valerio Attanasio. Nel cast ad affiancare il celebre volto di Elena Sofia vediamo: Sergio Castellitto e Leggi su youmovies (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., volto di numerosi film e fiction, si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita privata. Scopriamola.questa sera indosserà i panni di Titti Mandorlini, nel film “Il Tuttofare“, opera prima di Valerio Attanasio. Nel cast ad affiancare il celebre volto divediamo: Sergio Castellitto e

Advertising

Raiofficialnews : #CheDioCiAiuti6, da giovedì #7gennaio in prima visione su @RaiUno e @RaiPlay, con Elena Sofia Ricci.… - Cristin18428612 : Adoro Elena Sofia Ricci, soprattutto con l'accento toscano ?? #iltuttofare - Preci14971514 : Come mi garba Elena Sofia Ricci con quel bell'accento toscano #iltuttofare - capulliarianna : Elena Sofia Ricci insieme a Castellitto nella stessa fiction, signori miei, mi sento Carlotta dei Cesaroni in Caro… - CIAfra73 : CinemaTivu: #IlTuttofare (Ita 2018), con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi ed Elena Sofia Ricci, in prima serata… -