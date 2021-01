Dayane censurata dalla regia mentre parla di nomination e degli autori: ‘Loro già sanno chi salveremo’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dayane Mello al GF VIP: censura immediata dopo le sue parole Questa edizione del GF VIP è tenuta su quasi completamente da Dayane Mello e dalle polemiche che le sue parole e i suoi comportamenti generano tra gli altri concorrenti e al di fuori della casa, sul web tra gli spettatori. Dopo il gate non ancora del tutto chiarito sulla massiccia quantità di voti provenienti dal Brasile per salvare la modella, Dayane è tornata a far parlare di sé in vista della nuova puntata portando il discorso in casa sulle nuove nomination e sulle eventuali dinamiche interne relative alle ben note catene di salvataggio. Poco dopo che la Mello ha iniziato infatti a discutere con Carlotta e Samantha di chi salvare e chi no, ha anche aggiunto: “Tanto loro già sanno chi salveremo” e la regia ... Leggi su funweek (Di lunedì 4 gennaio 2021)Mello al GF VIP: censura immediata dopo le sue parole Questa edizione del GF VIP è tenuta su quasi completamente daMello e dalle polemiche che le sue parole e i suoi comportamenti generano tra gli altri concorrenti e al di fuori della casa, sul web tra gli spettatori. Dopo il gate non ancora del tutto chiarito sulla massiccia quantità di voti provenienti dal Brasile per salvare la modella,è tornata a farre di sé in vista della nuova puntata portando il discorso in casa sulle nuovee sulle eventuali dinamiche interne relative alle ben note catene di salvataggio. Poco dopo che la Mello ha iniziato infatti a discutere con Carlotta e Samantha di chi salvare e chi no, ha anche aggiunto: “Tanto loro giàchi salveremo” e la...

