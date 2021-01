Cresce l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 4 gennaio 2021) l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta prendendo il volo nella casa del GFVip 5: “Se capisce che sono papà, si può andare avanti”. Alfonso Signorini ne parlerà nella diretta di stasera, lunedì 4 gennaio su Canale 5. La storia tra Giulia e Pierpaolo è nata sulle ceneri dell’amicizia speciale dell’ex velino con Elisabetta Gregoraci: lui si diceva coinvolto, lei restava arroccata nella sua torre d’avorio. Una volta uscita, i due gieffini vip si sono avvicinati, abbracciati, baciati e scambiati coccole da censura (scatenando le volgarità più ignobili e inqualificabili degli internauti contro la ragazza, nda). Per l’influencer recidiva è un ritorno al passato: due anni fa, al suo primo GFVip, iniziò una relazione tormentata con Francesco Monte, ma finì con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)trasta prendendo il volo nella casa del GFVip 5: “Se capisce che sono papà, si può andare avanti”. Alfonso Signorini ne parlerà nella diretta di stasera, lunedì 4 gennaio su Canale 5. La storia traè nata sulle ceneri dell’amicizia speciale dell’ex velino con Elisabetta Gregoraci: lui si diceva coinvolto, lei restava arroccata nella sua torre d’avorio. Una volta uscita, i due gieffini vip si sono avvicinati, abbracciati, baciati e scambiati coccole da censura (scatenando le volgarità più ignobili e inqualificabili degli internauti contro la ragazza, nda). Per l’influencer recidiva è un ritorno al passato: due anni fa, al suo primo GFVip, iniziò una relazione tormentata con Francesco Monte, ma finì con il ...

Advertising

noir_satan : RT @Stella6789: L'amore non cresce in verticale. Si espande. ~ - herbst20181 : RT @Stella6789: L'amore non cresce in verticale. Si espande. ~ - ___Talitacumi : RT @iocarole: Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato amore.… - songtoachilles : RT @iocarole: Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato amore.… - iocarole : Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consuma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce l’amore Il 2020 è stato l'anno delle proposte di matrimonio Fortune Italia