Covid, doppio cluster a Rocca d’Evandro. Asl: curva non cresce, situazione sotto controllo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Una “situazione assolutamente sotto controllo” a Rocca d’Evandro, piccolo comune dell’Alto-Casertano alle prese con due focolai di Covid, il più recente legato alla veglia funebre di un’anziana avvenuto il 27 dicembre, il primo relativo ad una Residenza per anziani privata. Lo assicurano dall’Asl di Caserta, i cui dati sull’andamento della curva epidemiologica sembrano essere rassicuranti per il comune di poco più di tremila anime: non ci nuovi positivi in paese, né tra i 76 positivi emersi negli ultimi giorni si registrano casi di persone con sintomi importanti; quasi tutti stanno bene, e oggi c’è stata anche una guarigione. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta parla di 59 positivi attuali a Rocca ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Una “assolutamente” a, piccolo comune dell’Alto-Casertano alle prese con due focolai di, il più recente legato alla veglia funebre di un’anziana avvenuto il 27 dicembre, il primo relativo ad una Residenza per anziani privata. Lo assicurano dall’Asl di Caserta, i cui dati sull’andamento dellaepidemiologica sembrano essere rassicuranti per il comune di poco più di tremila anime: non ci nuovi positivi in paese, né tra i 76 positivi emersi negli ultimi giorni si registrano casi di persone con sintomi importanti; quasi tutti stanno bene, e oggi c’è stata anche una guarigione. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta parla di 59 positivi attuali a...

